Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ

Ранее президент США Джозеф Байден
подписал указ о введении санкций против России, в том числе запретив американским компаниям напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ после 14 июня 2014 года. Вашингтон также ввёл ограничения против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы американского п
резидента в 2020 году. Кроме того, персонами нон грата были объявле
ны 10 российских дипломатов.