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В МИД России проинформировали США о новых ограничениях для сотрудников дипмиссий

Парламентская газетаиещё 4
10 часов назад
Россия направила США ноту об изменении порядка поездок по РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков вручил временному поверенному по делам США в РФ Бартлу Горману ноту об изменениях порядка поездок по России для сотрудников американского посольства и консульств. Об этом в понедельник сообщает ТАСС. 
Кроме того, американскую сторону проинформировали о новых решениях Москвы в отношении дипмиссии. «Американская сторона была проинформирована, что в ближайшее время ожидаются дальнейшие решения в развитие заявления МИД России от 16 апреля сего года, о которых посольство США будет своевременно уведомлено», — говорится в сообщении. 
Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ о введении санкций против России, в том числе запретив американским компаниям напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ после 14 июня 2014 года. Вашингтон также ввёл ограничения против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы американского президента в 2020 году. Кроме того, персонами нон грата были объявлены 10 российских дипломатов.
Россия 16 апреля обнародовала ответные меры. В частности, в МИДе заявили о прекращении практики поездок краткосрочных сотрудников Госдепартамента для работы в американских дипломатических представительствах в России. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму - до 10 человек в год. В ведомстве также заявили о решении прекратить практику найма дипломатическими миссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.
Конфликты,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Центральный банк России,Минфин,МИД,Госдеп США,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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