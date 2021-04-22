МИД России ответил на ультиматум Чехии

Власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ. Российский МИД выразил Чехии решительный протест и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал накануне вернуть всех чешских дипломатов обратно на свои места в дипломатическом представительстве.