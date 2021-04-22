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МИД России ответил на ультиматум Чехии

BFM.RUиещё 17
2 часа назад
Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование МИД Чехии вернуть в Москву высланных чешских дипломатов. «Просто нужно задать вопрос: чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают», — сказала Захарова. По ее словам, возможно, что Чехия, выдвигая ультиматумы России, выполняет заказ и делает абсолютно антироссийские заявления, которые не более чем просто набор слов антироссийской направленности. Представитель МИД РФ добавила, что логику действий Праги можно объяснить только «отработкой заказа» на подобное поведение, она не имеет ничего общего с дипломатией. Захарова подтвердила, что в МИД РФ вызван посол Чехии, ему расскажут о последствиях возможных действий Праги. «Они должны осознавать, на каком этапе уничтожения двусторонних контактов они находятся», — отметила дипломат.
МИД России ответил на ультиматум Чехии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В этой связи Прага сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ. Российский МИД выразил Чехии решительный протест и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек потребовал накануне вернуть всех чешских дипломатов обратно на свои места в дипломатическом представительстве.
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