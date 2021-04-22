МИД России ответил на ультиматум Чехии

Ультиматумы Чехии
в адрес России
недопустимы и неприемлемы, Прага
должна это понимать. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование МИД Чехии вернуть в Москву высланных чешских дипломатов. «Просто нужно задать вопрос: чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае ни ультиматумы, ни ул
ьтимативный тон
, ни в принципе подобные заходы, которые делаются,
они недопустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают», — сказала Захарова. По ее словам, возможно, что Чехия, выдвигая ультиматумы России, выполняет заказ и делает абсолютно антироссийские заявления, которые не более чем просто набор слов антироссийской направленности. Представитель МИД РФ добавила, что логику действий Праги можно объяснить только «отработкой заказа» на подобное поведение, она не имеет ничего общего с дипломатией. Захарова подтвердила, что в МИД РФ вызван посол Чехии, ему расскажут о последствиях возможных действий Праги. «Они должны осознавать, на каком этапе уничтожения двусторонних контактов они находятся», — отметила дипломат.