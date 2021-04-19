ВКС России уничтожили замаскированную базу террористов в Сирии

Отмечается, что целью совершения терактов является стремеление боевиков дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии выборов президента Сирии. Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют ВС Соединенных Штатов Америки.

Согласно поступившим данным, к северо-востоку от Пальмиры боевики создали скрытую базу, где велось формирование групп для отправки и проведения терактов в различных регионах Сирии. Также там изготавливались взрывные устройства.

После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары. В их результате были уничтожены два укрытия, до двухсот боевиков, двадцать четыре пикапа с пулеметами, а также около 500 килограммов боеприпасов и компонентов для создания СВУ.