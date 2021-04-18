В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Песков: на саммите по климату не будет двухсторонних контактов

Газета.Ruиещё 2
18 апреля 2021
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на саммите по климатическим вопросам, куда Владимира Путина пригласил президент США Джо Байден, российский президент не будет проводить двухсторонних встреч с коллегами, сообщает РИА "Новости". "Нет. Такие контакты не предусмотрены", - ответил на вопрос Песков. Владимир Путин 22 апреля выступит на онлайн-саммите по климатическим вопросам. Подчеркивается, что российский лидер изложит подход России по вопросам налаживания международного сотрудничества в сфере решения глобальных климатических и экологических проблем. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин будет выступать вживую, а не в записи. Саммит по климату США намерены провести 22–23 апреля в онлайн-формате. Американский президент Джо Байден пригласил различных мировых лидеров, в том числе российского коллегу, всего приглашения были направлены 40 главам государств. На мероприятии затронут вопросы борьбы с изменением климата. Ранее в Кремле подтвердили выступление Путина на саммите по климату.
Песков: на саммите по климату не будет двухсторонних контактов
Фото: Алексей Дружинин/РИА «Новости» и Jonathan Ernst/ReutersАлексей Дружинин/РИА «Новости» и Jonathan Ernst/Reuters
Конфликты,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители