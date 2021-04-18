Песков: на саммите по климату не будет двухсторонних контактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что на саммите по климатическим вопросам, куда Владимира Путина пригласил президент США Джо Байден
, российский президент не будет проводить двухсторонних встреч с коллегами, сообщает РИА "Новости". "Нет. Такие контакты не предусмотрены", - ответил на вопрос Песков. Владимир Путин 22 апреля выступит на онлайн-саммите по климатическим вопросам. Подчеркивается, что российский лидер изложит подход России по вопросам налаживания международного сотрудничества в сфере решения глобальных климатических и экологических проблем. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин будет выступать вживую, а не в записи. Саммит по климату США намерены провести 22–23 апреля в онлайн-формате. Американский президент Джо Байден пригласил различных мировых лидеров, в том числе российского коллегу, всего приглашения были направлены 40 главам государств. На мероприятии затронут вопросы борьбы с изменением климата. Ранее в Кремле подтвердили выступление Путина на саммите по климату.