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В Госдуме заявили, что Украина могла передать США секретные сведения о России

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Украинские дипломаты могли собирать секретные сведения о РФ не для использования своей страной, а для передачи Соединенным Штатам. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, сообщает РИА Новости. "Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам", - отметил депутат Госдумы. По словам Водолацкого, в настоящий момент у СБУ весь дипломатический корпус оказался под влиянием западных спецслужб. Как считает парламентарий, ни один украинский дипломат не назначается в ту или иную страну, пока не пройдет собеседование с американскими кураторами. В результате вся работа дипломатов доходит до того, что украинские представители стараются быть максимально полезными для иностранных спецслужб, обратил внимание Водолацкий. Ранее стало известно, что Киев подготовит ответ на задержание украинского консула в Петербурге.
В Госдуме заявили, что Украина могла передать США секретные сведения о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Конфликты,Виктор Водолацкий,Министерство обороны,СБУ,Госдума,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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