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Драку между водителем BMW и таксистами сняли на видео

Юрий Столбов
34 минуты назад
На Кутузовском проспекте в Москве произошла драка между водителями. Видео и детали случившегося опубликовал Telegram-канал «112».
На размещенных в сети кадрах видно, как возле стоящих на «аварийке» автомобилей дерутся двое мужчин — один валит другого на асфальт и наносит ему удары кулаками.
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