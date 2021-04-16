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Зеленский прилетел во Францию

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой прибыл в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в пятницу, 16 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости". Самолет с Зеленскими только прибыл во Францию. Зеленский придерживал супругу за руку до самой последней ступеньки трапа. Первая леди Украины надела белый костюм с баской, президент отдал предпочтение черному костюму с галстуком. Украинского лидера встретили представители Макрона, сам президент Франции будет ожидать коллегу, предположительно, в Елисейском дворце. После того, как Зеленская спустилась с трапа самолета, ей вручили букет цветов. После церемонии приветствия чета села в автомобиль и направилась к Макрону. Предполагается, что Макрон и Зеленский посвятят двусторонней беседе примерно полтора часа. В дальнейшем к французскому и украинскому лидерам в формате видеоконференции подключится канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Зеленский прилетел во Францию
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Украина,Франция,
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