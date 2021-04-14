В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Российская Газетаиещё 14
6 часов назад
Российское внешнеполитическое ведомство выполняет свою часть работы по подготовке встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Соловьев Live".
МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета
Подготовка подобных саммитов входит, главным образом, в компетенцию администрации президента, однако МИД выполняет "свою часть работы", пояснила она.
Днем в ходе телефонных переговоров Байден предложил Путину провести очную встречу в ближайшие месяцы в "третьей стране" с целью обсудить "весь спектр тем, с которыми сталкиваются США и Россия".
В Кремле подтвердили, что получили такое предложения, и отметили, что "с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности", что отвечало бы интересам всего мирового сообщества.
Конфликты,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители