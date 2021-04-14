МИД РФ рассказал о подготовке встречи Путина и Байдена

Подготовка подобных саммитов входит, главным образом, в компетенцию администрации президента, однако МИД выполняет "свою часть работы", пояснила она.
Днем в ходе телефонных переговоров Байден предложил Путину провести очную встречу в ближайшие месяцы в "третьей стране" с целью обсудить "весь спектр тем, с которыми сталкиваются США и Россия".
В Кремле подтвердили, что получили такое предложения, и отметили, что "с обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности", что отвечало бы интересам всего мирового сообщества.