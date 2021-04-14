Посла США Салливана пригласили к помощнику Путина Ушакову

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В Белом доме объяснили, к каким отношениям между Россией и США стремится Байден

Аргументы Неделииещё 5
5 часов назад
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли Джо Байден добиться «честности» и «стабильности» в отношениях с Россией, заявила, что глава государства хочет, скорее, «предсказуемости». «Мы не столько стремимся добиться доверия, сколько предсказуемости и стабильности. В мире существуют различные угрозы, и президент США хочет сфокусироваться на них, а не на конфронтации с Россией», - пояснила она в ходе брифинга. Ранее Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором дала оценку глобальным угрозам в мире, в частности, влиянию России на западные страны.
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Фото: Аргументы НеделиАргументы Недели
Конфликты,Джозеф Байден,Россия,Соединенные Штаты,
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