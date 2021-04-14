Посла США Салливана пригласили к помощнику Путина Ушакову

Пресс-секретарь президента США
Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли Джо Байден
добиться «честности» и «стабильности» в отношениях с Россией
, заявила, что глава государства хочет, скорее, «предсказуемости». «Мы не столько стремимся добиться доверия, сколько предсказуемости и стабильности. В мире существуют различные угрозы, и президент США хочет сфокусироваться на них, а не на конфронтации с Россией», - пояснила она в ходе брифинга. Ранее Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором дала оценку глобальным угрозам в мире, в частности, влиянию России на западные страны.