В НАТО пообещали поддержку Украине

«Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
«НАТО на стороне Украины, союзники продолжают оказывать значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы оказываем помощь, в том числе по линии укрепления потенциала вооруженных сил Украины», – добавил он.
«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», – заявил он.