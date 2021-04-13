В НАТО пообещали поддержку Украине

При этом генсек НАТО ушел от ответа на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в альянс, не контролируя часть своей территории. «Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе», – сказал Столтенберг.