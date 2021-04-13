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В НАТО пообещали поддержку Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
2 часа назад
НАТО находится на стороне Украины, союзники оказывают поддержку, чтобы Украина в дальнейшем могла сама обеспечить свою безопасность, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины, вывести свои войска с территории Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Генсек НАТО также подчеркнул, что поддержка организации в отношении суверенитета Украины остается непоколебимой. Он уточнил, что альянс не признает Крым в составе России.
«НАТО на стороне Украины, союзники продолжают оказывать значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла сама обеспечить свою безопасность. Мы оказываем помощь, в том числе по линии укрепления потенциала вооруженных сил Украины», – добавил он.
Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО считает необоснованной переброску российских военных к границе с Украиной, передает ТАСС.
«Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что является крупнейшим военным усилением с 2014 года. Эти действия остаются необоснованными и необъяснимыми», – заявил он.
При этом генсек НАТО ушел от ответа на прямой вопрос, сможет ли Украина вступить в альянс, не контролируя часть своей территории. «Только 30 стран НАТО могут принимать это решение, и у России нет никакого права вето в этом вопросе», – сказал Столтенберг.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал НАТО усилить антироссийские санкции, а также поддержку военного потенциала Украины «в ответ на угрозу со стороны России».
Тем временем замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку». По его словам, США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада».
Конфликты,Дмитрий Кулеба,Андрей Ермак,Йенс Столтенберг,Сергей Рябков,НАТО,МИД,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,Украина,
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