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Американский генерал заявил о желании России «захватить Бердянск»

Lenta.ru
4 часа назад
Американский генерал Бен Ходжес заявил о желании России отрезать Украину от Черного моря. Его слова приводит украинский телеканал «Эспресо».
Американский генерал заявил о желании России «захватить Бердянск»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По мнению Ходжеса, Москва заинтересована в том, чтобы установить полный контроль над Черноморским побережьем. Кроме того, по словам американского генерала, Россия может пойти на аналогичные шаги в Приазовье и захватить Мариуполь и Бердянск.
«Все то движение российских вооруженных сил, за которым мы сейчас следим, — скорее всего, просто отвлекающий маневр. Чтобы на самом деле в конечном счете нанести удар и попытаться захватить [Северо-крымский] канал, соединяющий Днепр и Крым», — утверждает Ходжес, возглавлявший сухопутные силы США в Европе с 2014-го по 2017 год.
В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.
Конфликты,Бен Ходжес,Дмитрий Песков,Министерство обороны,Москва,Россия,Бердянск,Украина,
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