В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Российским водителям пригрозили новыми штрафами

Lenta.ruиещё 2
10 часов назад
Российским водителям пригрозили новыми штрафами
Фото: Lenta.ruLenta.ru
С 1 июня российским водителям грозят новые штрафы: вступят в силу поправки в ПДД, по которым положен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на телеканал НТВ.
В июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Пакет поправок, в который оно вошло, разработало Министерство внутренних дел.
При этом региональные власти смогут корректировать действие этого запрета в зависимости от условий в том или ином климатическом полюсе. Так, зимний сезон можно будет расширить — например, прописать, что он начинается в октябре и кончается в марте.
Ранее стало известно, что российское правительство одобрило ужесточение наказаний за нарушения ПДД.
Конфликты,МВД,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители