Зеленский ввел санкции против граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский
подтвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций по отношению к бывшему президенту Виктору Януковичу
, бывшему премьер-министру Николаю Азарову
и еще нескольким экс-чиновникам Украины, сообщает сайт офиса главы государства. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", - указано в тексте опубликованного на сайте указа. Ограничительные меры коснутся экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, экс-министра образования Дмитрия Табачника
, бывшего министра обороны Павла Лебедева
, а также экс-генпрокурора Виктора Пшонку
и других чиновников. Кроме того, санкции будут установлены против зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской
и главы Крыма Сергея Аксенова
. Ранее Зеленский заявил, что был удивлен, что санкции против Януковича не вводились раньше.