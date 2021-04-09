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Зеленский ввел санкции против граждан Украины

Газета.Ruиещё 7
3 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций по отношению к бывшему президенту Виктору Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и еще нескольким экс-чиновникам Украины, сообщает сайт офиса главы государства. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", - указано в тексте опубликованного на сайте указа. Ограничительные меры коснутся экс-президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, экс-министра образования Дмитрия Табачника, бывшего министра обороны Павла Лебедева, а также экс-генпрокурора Виктора Пшонку и других чиновников. Кроме того, санкции будут установлены против зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской и главы Крыма Сергея Аксенова. Ранее Зеленский заявил, что был удивлен, что санкции против Януковича не вводились раньше.
Зеленский ввел санкции против граждан Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Виктор Пшонка,Наталья Поклонская,Дмитрий Табачник,Владимир Зеленский,Павел Лебедев,Николай Азаров,Виктор Янукович,Сергей Аксенов,Комитет госдумы по международным делам,Украина,
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