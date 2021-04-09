Эрдоган унизил Евросоюз по личным причинам

Беспрецедентный дипломатический скандал между Турцией Евросоюзом . Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен унизили во время официального визита в Анкару , не предложив даже стула. «Диктатор», - кипятятся в ЕС, имея в виду президента Турции Эрдогана . Но зачем турецкому лидеру такое беспардонное хамство?

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Формально председатель Европейского Совета, куда входят главы государств и правительств стран ЕС, верховный представитель Брюсселя на международной арене, но полномочий у него немного. К нему турецкий султан решил относиться как к равному.

Председатель Еврокомиссии что-то вроде главы правительства в парламентской республике и обладает сущес твенными полномочиями, так что кто в этой паре европейских гостей главный - вопрос дискуссионный. Эрдоган все это прекрасно знает, но желание унизить Урсулу фон дер Ляйен оказалось сильнее.

Мишель, будучи в первую очередь дипломатом, постарался сгладить ситуацию, назвал произошедшее «протокольной оплошностью» и «вызывающей сожаление ситуацией», упомянув «стремление» принимающей стороны «сделать все правильно». Однако сама турецкая сторона каких-либо ошибок за собой не признает.

«Мы не в первый раз принимаем иностранных гостей, и традиционное турецкое гостеприимство известно во всем мире. На этой встрече все было согласно принятым международным правилам и обычному протоколу», – отрезал Чавушоглу, реагируя на скандал.

К тому моменту премьер-министр Италии Марио Драги, заступаясь за Урсулу фон дер Ляйен, уже успел назвать Эрдогана диктатором . Он явно не верит в случайность произошедшего и он, скорее всего, прав. Протокольные службы прорабатывают такие ситуации вплоть до мелочей. Будь это оплошностью, до путешествия по Анкаре в чане с нечистотами дело бы, конечно, не дошло, но и мало бы виновнику произошедшего не показалось - нрав у Эрдогана крутой. Следовательно, произошедшее было его личной инициативой

Может показаться, будто это месть Эрдогана за то, что Турцию уже больше 20 лет (или 34 года, если считать с момента подачи заявки) маринуют в предбаннике Евросоюза. Формально переговоры о вступлении Анкары в ЕС идут до сих пор, и обеим сторонам очевидно, что к успеху они не придут. В первую очередь, это не нужно самому Эрдогану.

Президент-султан претендует ни много ни мало на роль лидера в исламском и тюркском мирах, а также на восстановление Османской империи , пусть и не в рамках одной страны, но так, чтобы ее осколки - ныне независимые государства зависели от Анкары, были полностью к ней лояльны или даже находились под турецкой оккупацией, как часть Сирии. Как-то себя ограничивать и делиться полномочиями с еврочиновниками султан не будет, но и завершать бесперспективные переговоры ему не с руки.

Когда-то (уже очень давно) Эрдоган был главным сторонником вступления в ЕС и давал на этот счет разнообразные обещания, о которых проще забыть, чем взять их назад. С тех пор его электорат значительно изменился - исламистская глубинка во всем поддерживают султана, а вестернизированные города (в первую очередь, Стамбул, где Эрдоган когда-то был мэром) скорее согласны с Марио Драги, но значительная часть избирателей по-прежнему хочет в ЕС - и президент-султан это учитывает.

В свою очередь, Евросоюз не выходит из переговоров из-за стратегии по « удерживанию Турции на Западе ». Понимая их безжизненность и осознавая, что противников расширения за счет Турции в ЕС в разы больше, чем сторонников, Брюссель тем не менее верит, что когда-нибудь турецкий осел опять потянется за морковкой, которая висит на леске перед его носом.

Поэтому создается впечатление, что Эрдоган мстит не столько даже Еврокомиссии, сколько лично Урсуле фон дер Ляйен. В отличие от Мишеля, она регулярно критикует Турцию (а значит и ее султана) за милитаризм, нарушение прав человека и вмешательство в дела третьи стран (в том числе и военное).

Однако их отношения испортились гораздо раньше. Фон дер Ляйен считается креатурой и чуть ли не подругой канцлера ФРГ Ангелы Меркель - она возглавляла министерство обороны ФРГ в двух ее правительствах. Именно на этот период пришлось резкое (по выражению некоторых немецких политиков «фатальное») ухудшение отношений между Анкарой и Берлином, в чем нынешняя глава ЕК приняла заметное участие. Например, она отказала Турции в нескольких оружейных контрактах, опасаясь, что это оружие в конце концов окажется в руках протурецких боевиков в Сирии. В ответ Эрдоган выгнал немцев с военно-воздушной базы «Инджирлик».

Тот накал, с которым Фон дер Ляйен критикует Эрдогана, показывает, что прежних обид она не забыла. Эрдоган тем более - он никогда ничего не забывает и никому ничего не прощает. Отсюда и казус со стульями: султан демонстративно указал главе Еврокомиссии (а к ней у многих турок, поддавшихся эрдогановой пропаганде, теперь уже личные претензии) на ее место во втором ряду, а заодно потрафил мировоззрению исламистов.

Сам Эрдоган в этом смысле вполне вестернизирован, но более консервативной части его электората и сторонникам султанской власти за пределами Турции вся «третья волна феминизма» поперек горла стоит.

Но главный вопрос в связи со всей этой ситуации не в том, почему Эрдоган так поступил, а в том, что ему теперь за это будет. Ответ простой - ничего не будет, и он это прекрасно понимает.

Султану ничего не было за выходки и похлеще - со стрельбой и трупами, однако в его руках находится мощнейший рычаг давления на Евросоюз, потому бельгиец Мишель перед ним и расшаркивается. На территории Турции расположены лагеря для беженцев с Ближнего Востока - по договоренности с ЕС, который за это платит. Если Эрдоган решит открыть для них границы, Европа получит миграционный кризис, сопоставимый с тем, что происходит сейчас в США , и подобный тому, который она сама пережила на пике войны в Сирии. Повторять этот опыт Брюссель и Берлин не хотят, тем более, что он неизбежно вызовет второй всплеск популярности евроскептиков.

Это открывает для султана широкий простор для того, чтобы веселиться на грани фола и унижать своих обидчиков. И он, разумеется, продолжит. По мнению ряда европейских аналитиков, у Эрдогана в буквальном смысле «снесло крышу» от власти и амбиций, с каждым годом сюрпризов от него будет все больше, но образумить его просто некому.