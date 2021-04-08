В Кремле оценили сообщения о назначении США посланника, чтобы помешать "СП - 2"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
прокомментировал сообщения СМИ о назначении американской стороной посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток – 2". "Пока мы видим, что страны, которые партнерами по этому проекту являются, они последовательны, чтобы его завершить. Но, конечно, подобные спецпредставители по проекту, который не имеет отношения к США, это говорит о вмешательстве", - сказал представитель Кремля. Ранее СМИ сообщили о том, что Минюст США
утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2". Окончательное решение по ним пока не принято. Кроме того, по информации СМИ, Белый дом обсудил кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток – 2". "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС
свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.