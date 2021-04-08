Песков: Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США

Несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин
остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США
, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве
. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
в четверг, 8 апреля. По его словам, в развитии российско-американских отношений Россия
готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо. "Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений", - подчеркнул представитель Кремля. Ранее Песков прокомментировал сообщение о возможной высылке российских дипломатов из США. Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден
в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ. Кроме того, Вашингтон неоднократно заявлял, что продолжит вводить санкции против российского проекта "Северный поток — 2".