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Песков: Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США

Газета.Ruиещё 4
40 минут назад
Несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 апреля. По его словам, в развитии российско-американских отношений Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо. "Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений", - подчеркнул представитель Кремля. Ранее Песков прокомментировал сообщение о возможной высылке российских дипломатов из США. Очередной виток напряженности в отношениях между Россией и США начался после того, как президент США Джо Байден в одном из интервью заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за вмешательства в американские выборы, которые якобы совершала Москва. Также Байден высказал оскорбления лично в адрес главы РФ. Кроме того, Вашингтон неоднократно заявлял, что продолжит вводить санкции против российского проекта "Северный поток — 2".
Песков: Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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