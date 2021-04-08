«Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам. Я считаю, что необходима абсолютная симметричность, в том числе и в введении санкций, аналогичных тем, которые вводятся против наших физических лиц», — заявил депутат.