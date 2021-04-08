Первый заместитель председателя комитета Госдумы
по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв
прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что Минюст США
подготовил два пакета санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
«Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам. Я считаю, что необходима абсолютная симметричность, в том числе и в введении санкций, аналогичных тем, которые вводятся против наших физических лиц», — заявил депутат.
«Реализация «Северного потока — 2» зависит от нашей политической воли и от политической воли наших партнёров, в первую очередь Германии, которая в последние годы всё более активно обретает политическую субъектность, независимость», — считает Гутенёв.