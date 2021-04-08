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В Госдуме оценили возможность новых санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русскомиещё 4
3 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что Минюст США подготовил два пакета санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Гутенёв обратил внимание на то, что такие решения расходятся с заявлениями ряда американских политиков о готовности наладить конструктивные отношения с Россией.
«Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам. Я считаю, что необходима абсолютная симметричность, в том числе и в введении санкций, аналогичных тем, которые вводятся против наших физических лиц», — заявил депутат.
При этом парламентарий выразил уверенность в завершении строительства проекта газопровода вне зависимости от позиции США по данному вопросу.
«Реализация «Северного потока — 2» зависит от нашей политической воли и от политической воли наших партнёров, в первую очередь Германии, которая в последние годы всё более активно обретает политическую субъектность, независимость», — считает Гутенёв.
Ранее американская газета Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что что американский Минюст подготовил два пакета санкций против проекта «Северный поток — 2».
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