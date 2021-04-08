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В ДНР сообщили об отказе Украины от компромисса по Донбассу

Газета.Ruиещё 1
11 часов назад
Представители Украины на внеочередном заседании по урегулированию в Донбассе отказались от компромисса, заявили в пресс-службе министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА "Новости". По данным ДНР, Киев отказался согласовать предложенные самопровозглашенными республиками практические шаги по выполнению дополнительных мер для обеспечения перемирия. "Мы попытались достигнуть компромисса, предложив заявить, что координационный механизм в рамках СЦКК в действующем составе возобновит свою полноценную работу с 00.01 (совпадает с мск) 8 апреля. Попытка не удалась", – рассказали в пресс-службе МИД ДНР. Ранее полномочный представитель России Борис Грызлов сообщил, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, которую созвала украинская сторона, закончилось безрезультатно. 5 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс. Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев будет открывать огонь только в случае атаки на украинские войска или в случае наличия угрозы для них. Украинский вице-премьер, министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Алексей Резников в свою очередь отверг обвинения в подоготовке Киевом наступления в Донбассе. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Дмитрий Кулеба,Денис Пушилин,Алексей Резников,Борис Грызлов,МИД,Киев,Украина,
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