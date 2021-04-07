Кабмин ФРГ: Украину в НАТО не ждут

Вопрос присоединения Украины
к военно-политическому альянсу НАТО
сейчас не рассматривается, заявила представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер
, сообщает ТАСС. "Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены", - заявила Деммер. Также представитель германского кабмина отметила, что НАТО в целом готово к приятию новых участников альянса. Ранее Белый дом раскрыл позицию по вступлению Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает Киев, но решение о принятии Украины в ряды НАТО должны принимать все члены альянса.