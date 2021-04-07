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Кабмин ФРГ: Украину в НАТО не ждут

Газета.Ru
1 час назад
Вопрос присоединения Украины к военно-политическому альянсу НАТО сейчас не рассматривается, заявила представитель кабинета министров Германии Ульрике Деммер, сообщает ТАСС. "Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены", - заявила Деммер. Также представитель германского кабмина отметила, что НАТО в целом готово к приятию новых участников альянса. Ранее Белый дом раскрыл позицию по вступлению Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает Киев, но решение о принятии Украины в ряды НАТО должны принимать все члены альянса.
Кабмин ФРГ: Украину в НАТО не ждут
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Ульрике Деммер,НАТО,ИТАР-ТАСС,Украина,Германия,
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