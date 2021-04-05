Министр культуры пояснил, почему СБУ разрешила Басте въезд на Украину

Концерты Басты назначены на 25 и 26 июня в Киеве . Однако источники в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российского артиста не пропустят через границу, несмотря на снятие СБУ запрета.

«Министерство культуры лишь обнародует информацию решений Службы безопасности. Почему в определенных случаях принимают то или иное решение — можно только догадываться, поскольку, возможно, там всплывает определенный срок, и за это время человек уже не ездил в Крым», — сказал Ткаченко.

По его словам, по поводу запрета артистам посещать Украину должна быть публичная дискуссия. Если человек высказался по поводу Крыма, но не нарушал закон, это его частная точка зрения, которую можно осудить, но не обязательно реагировать запретом, пояснил украинский министр.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.