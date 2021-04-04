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«Путин даёт отпор задирам»: британцы оценили ситуацию в Донбассе

News.ru
1 час назад
Читатели британского издания Express высказали свои мнения о том, как будет развиваться ситуация на Украине в связи с возможной эскалацией конфликта в Донбассе. Статья на данную тему была опубликована в субботу, 3 апреля.
Британцы оценили ситуацию в Донбассе
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comMFA Russia/via Globallookpress.com
В материале говорится о том, что РФ недавно провела передислокацию военной техники для защиты своих границ. Также авторы статьи указывают, что Москва предостерегла НАТО от вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины.
Читатели негативно оценили позицию западных стран относительно Донбасса и посоветовали НАТО и США не предпринимать ничего, что способно усилить напряжённость в регионе. У России же, по мнению простых пользователей, с Украиной гораздо меньше проблем, чем это пытаются представить за рубежом.
У России не будет никаких проблем с Украиной. Там слишком много людей, которые всё ещё хотят стать русскими, — заявил пользователь с ником Us nad ME.
Путин даёт отпор задирам в НАТО — да как он смеет? — иронизирует TheIceQueen.
Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум. А Соединённые Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства, — пишет Username Mk2.
Ситуация на юго-востоке Украины стала ухудшаться в феврале 2021 года. По имеющимся данным, начались провокации со стороны ВСУ, возобновились обстрелы населённых пунктов самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Впервые с июля 2020 года украинские силовики применили при обстреле ЛНР артиллерию, а в ДНР после атаки БПЛА погиб ребёнок. Об этом писал NEWS.ru.
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