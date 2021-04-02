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В Кремле назвали пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе

RT на русскомиещё 5
10 часов назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая.
«К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооружённых сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные», — сказал Песков.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление украинской стороны о том, что Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе.
Конфликты,Константин Затулин,Дмитрий Песков,Госдума,
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