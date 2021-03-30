ЕС обвинил Россию и Китай в объединении против Запада

Верховный представитель ЕС
по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
обвинил Россию
и Китай
в объединении против Запада. С таким заявлением он выступил в своем блоге на сайте
Европейской службы внешних связей.
В частности, он напомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И, и министры заявили, что хотят укрепить техническую независимость от западных стран. Еще одним ключевым аспектом отношений Москвы и Пекина стала энергетика.
«Однако было бы неправильно анализировать эту взаимосвязь толь
ко с экономиче
ской точки зрения. Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают вмешательством в свои внутренние дела», — рассказал Боррель.
По его мнению, соперничество Вашингтона и Пекина в любом случае не перерастет в холодную войну. Это связано с тем, что мир «уже не бинарный, а многополярный».
Боррель предложил внимательно проанализировать, как взаимодействуют китайская и российская сторона, и что именно движет этими государствами.