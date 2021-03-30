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Забросать границу трупами: депутат рассказал о намерениях властей Украины

News.ruиещё 3
9 минут назад
Действующая украинская власть хочет понравиться руководству США и представляет угрозу для национальной безопасности собственной страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
Киев обвинили в намерении "забросать трупами границу с РФ"
Фото:  Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Своё заявление Кузьмин сделал в эфире телеканала «Первый независимый». По мнению депутата, украинская власть в настоящий момент хочет понравиться американцам.
Конечно, они хотят, чтоб позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чём-то поговорили, сделали селфи... <...> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель, — заявил парламентарий.
По мнению Кузьмина, президент Украины Владимир Зеленский должен быть главой всего многонационального государства, а не какой-то его отдельной части. При этом депутат подчеркнул, что в стране нет ни единой церкви, ни единого языка, а политические лозунги «Армия, язык, вера» являются манипуляцией для получения электоральных очков перед выборами.
Кузьмин также напомнил, что у украинцев — разная история, а нынешнее государство в существующих границах создавалось с 1917 по 1954 год советскими лидерами. Потому депутат не одобряет критики советского строя.
Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию — да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того, чтоб всем этим пользоваться и приумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это всё борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие. Они опасны для нашей страны. Это действующая власть представляет угрозу для национальной безопасности, — заявил Ренат Кузьмин.
Ранее NEWS.ru писал о том, что инициативу о принятии закона о коллаборационизме, предусматривающего, в частности, ответственность за сотрудничество с РФ и самопровозглашёнными ДНР и ЛНР, поддержал главнокомандующий вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак.
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