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В Кремле оценили обострение ситуации в Донбассе

Деловая газета "Взгляд"
12 часов назад
Москва серьезно обеспокоена эскалацией на линии соприкосновения в Донбассе и провокационными действиями украинских силовиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место. Это тенденция, наверное, последних месяца или нескольких месяцев», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, речь об этом шла по линии помощников президентов, в контактной группе, также неоднократно делались публичные заявления. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности и провокационные действия приводят к трагедиям.
Также Песков отметил, что на этапе согласования находится видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, одной из тем переговоров станет Донбасс.
«Мы продолжаем согласования с Берлином и Парижем. Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», – сказал Песков.
При этом он уточнил, что речи о мероприятии в формате «нормандской четверки» не идет, поэтому в видеоконференции не предполагается участие президента Украины Владимира Зеленского.
«Безусловно, сейчас в подобном формате обсуждения без того, чтобы затронуть ситуацию на Донбассе, невозможно. Конечно, эта тема так или иначе будет фигурировать на повестке дня. Но это не единственная тема», – добавил он.
Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует разговор с Зеленским, однако при необходимости беседа может быть оперативно организована.
26 марта Зеленский заявил о намерении провести переговоры с лидерами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) после гибели украинских военнослужащих в Донбассе. Зеленский призвал стороны переговоров по урегулированию украинского кризиса сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня в регионе.
Конфликты,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,Москва,
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