Климкин нашел ошибку в стратегии Киева по "возврату Крыма"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин
заявил о "фундаментальной ошибке" в плане Киева
по возвращению Крыма
, передает "Дни.ру". Он считает, что реализацией стратегии не должен заниматься кабинет министров. В противном случае все погрязнет в бюрократии. Климкин объяснил, что правительство Украины
не может координировать работу спецслужб. По мнению политика, заниматься стратегией по возвращению Крыма должен Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Также бывший министр отметил, что анализировать утвержденный Владимиром Зеленским
план бессмысленно, поскольку у него есть закрытая часть. На днях президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Документом определяют комплекс мер дипломатического, экономического, военного, информационного характера, направленных на восстановление территориальной целостности Украины. Кроме того, этим решением определяются приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму. Крым воссоединился с Российской Федерацией после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. 96,77% жителей полуострова и 95,6% Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина не согласна с проведенным референдумом и его итогами.