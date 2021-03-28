Главы генштабов 12 стран осудили действия военных Мьянмы

"Как начальники генштабов мы осуждаем использование силы, которое привело к смертельному исходу, в отношении невооруженного народа со стороны вооруженных сил и связанных с ними сил безопасности. Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над тем, чтобы восстановить уважением и доверие со стороны народа Мьянмы, которого они лишились из-за своих действий", - говорится в тексте.