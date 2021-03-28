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Начальники генштабов 12 стран в совместном заявлении осудили действия военных Мьянмы

ТАСС
20 минут назад
Начальники генштабов 12 стран, в том числе председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и его коллеги из Великобритании, Германии и Японии, обнародовали совместное заявление, в котором осудили применение силы против демонстрантов военными Мьянмы. Текст документа распространила в субботу пресс-служба Пентагона.
Главы генштабов 12 стран осудили действия военных Мьянмы
Фото: ReutersReuters
"Как начальники генштабов мы осуждаем использование силы, которое привело к смертельному исходу, в отношении невооруженного народа со стороны вооруженных сил и связанных с ними сил безопасности. Профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред. Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над тем, чтобы восстановить уважением и доверие со стороны народа Мьянмы, которого они лишились из-за своих действий", - говорится в тексте.
Среди подписавших заявление были также начальники генштабов Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии и Республики Корея.
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