В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Советник Госдепа и глава МИД Белоруссии провели переговоры

RT на русскомиещё 6
10 часов назад
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудили отношения между двумя странами.
Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
«Советник Госдепа разговаривал сегодня с главой МИД Белоруссии о ситуации в Белоруссии и текущем состоянии двусторонних отношений», — отмечается в сообщении.
Стороны обсудили ожидаемый обмен послами между Соединёнными Штатами и Белоруссией, подчеркнув, что «открытые линии связи будут на пользу обеим странам».
Также Шолле призвал Белоруссию отпустить всех «политических заключённых».
Ранее посольство США в Минске поддержало Польшу в связи с высылкой её дипломатов белорусскими властями.
Конфликты,Владимир Макей,МИД,Госдеп США,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители