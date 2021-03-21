Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Опубликовано видео задержания губернатора Пензенской области 

Lenta.ru 2 часа назад
Следственный комитет России опубликовал видео обыска в кабинете и задержания губернатора Пензенской области. Кадры доступны на YouTube.
Обыски по делу о коррупции проводились у него дома и в рабочем кабинете. В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинения.
О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, чиновник получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.
Последние новости
Задержанного губернатора Пензенской области заподозрили в многомиллионной взятке Задержанного губернатора Пензенской области заподозрили в многомиллионной взятке Пашинян признал покупку у России истребителей Су-30 без ракет Пашинян признал покупку у России истребителей Су-30 без ракет В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи авто с пробегом В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи авто с пробегом
Конфликты , Видео , Борис Шпигель , СКР , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
01:30
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
Происшествия
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
00:50
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
00:51
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
Происшествия
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
00:21
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
В мире США
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
00:59
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
01:20
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
Происшествия
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
00:47
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
Происшествия
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
01:11
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
Происшествия
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
01:07
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
00:25
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение