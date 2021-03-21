Опубликовано видео задержания губернатора Пензенской области 

Обыски по делу о коррупции проводились у него дома и в рабочем кабинете. В ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинения.

О задержании Белозерцева и еще шести человек стало известно ранее 21 марта. У чиновника и его сыновей провели обыски. По данным следователей, чиновник получил более 30 миллионов рублей взятки от Бориса Шпигеля , возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.