На Украине рассказали, как хотят «выжать» Россию из Крыма 

В качестве первой задачи Кулеба назвал возврат Крыма в топ перечня вопросов международной повестки дня. Вторая задача — систематизация всех усилия, от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволит убрать проблемы в системном давлении на Москву. Об этом глава украинского МИД поведал в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма, — сказал Кулеба.

23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и значительная часть страна Запада не признали итоги волеизъявления граждан полуострова.