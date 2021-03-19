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На Украине рассказали, как хотят «выжать» Россию из Крыма 

News.ru и ещё 1 48 минут назад
На Украине рассказали, как хотят «выжать» Россию из Крыма
Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Pres
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Киев планирует «выжимать» Россию из Крыма. По словам дипломата, для этого необходимо решить две задачи.
В качестве первой задачи Кулеба назвал возврат Крыма в топ перечня вопросов международной повестки дня. Вторая задача — систематизация всех усилия, от политических заявлений до санкционных решений, а также создание механизма, который позволит убрать проблемы в системном давлении на Москву. Об этом глава украинского МИД поведал в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма, — сказал Кулеба.

23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, Японии и США.
Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и значительная часть страна Запада не признали итоги волеизъявления граждан полуострова.
Ранее стало известно, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине. Об этом писал NEWS.ru.
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Конфликты , В мире , Дмитрий Кулеба , Наталья Поклонская , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Киев , Москва , Республика Крым
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