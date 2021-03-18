Путин заявил, что США придется считаться с Россией

По его словам, власти США в целом настроены иметь с Россией определенные отношении, «но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самих и на их условиях».

«Мы, хоть они и думают, что такие же как они, мы другие люди, другой генетический и культурно-нравственный код, — подчеркнул глава государства. — Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И будем с ними работать. Но в тех областях, где мы заинтересованы, на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. Им придется с этим считаться».