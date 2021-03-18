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Путин: США придётся считаться с Россией

ИА Regnumиещё 7
1 час назад
Соединённым Штатам придётся считаться с Россией, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил, что США придется считаться с Россией
Фото: ИА RegnumИА Regnum
По его словам, власти США в целом настроены иметь с Россией определенные отношении, «но по тем вопросам, которые представляют интерес для них самих и на их условиях».
«Мы, хоть они и думают, что такие же как они, мы другие люди, другой генетический и культурно-нравственный код, — подчеркнул глава государства. — Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И будем с ними работать. Но в тех областях, где мы заинтересованы, на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. Им придется с этим считаться».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 марта, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» (killer).
В ответ на оскорбления американского лидера Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. Президент России уточнил, что в истеблишменте Соединённых Штатов много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.
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