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Москва

В Евросоюзе не видят оснований вводить санкции против российских бизнесменов 

Москва24 и ещё 1 3 часа назад
ЕС не увидел причин для санкций против российских олигархов
Фото: Lenta.ru
Высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам в Брюсселе, что у Евросоюза нет оснований вводить санкции против крупных российских предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС. "Санкции основаны на доказательствах, которые должны быть существенными, потому что есть закон и суд. Политическая цель санкций — изменить поведение. Однажды в черном списке может оказаться олигарх, но не за то, что он является олигархом, а за какие-то действия", — сказал он. Ранее в Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией. Чтобы наладить отношения, Брюсселю необходимо начать постепенное ослабление санкций, создать доверительную атмосферу между странами, а также наладить взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.
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Конфликты , ЕС , Бельгия , Брюссель , Республика Крым
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