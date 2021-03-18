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Москва

Песков заявил, что при необходимости Путин заслушает доклад посла России в США Антонова 

ТАСС и ещё 5 3 часа назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при необходимости заслушает доклад посла РФ в США Анатолия Антонова, который 20 марта вылетает в Москву из Вашингтона для проведения консультаций. Однако, как сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пока таких планов нет.
"Сейчас в настоящий момент нет таких конкретных планов", — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли Путин лично заслушать доклад Антонова.
При этом Песков заметил, что «посол в любом случае будет в Москве, очевидно, он будет в Москве не один день». «Поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла», — отметил пресс-секретарь.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей» (killer).
В заявлении, опубликованном в среду в Facebook посольства РФ в Вашингтоне, говорится, что посол РФ в США Анатолий Антонов 20 марта вылетает в российскую столицу для проведения консультаций по двусторонним отношениям. Также в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором сообщалось, что Антонов приглашен в Москву для консультаций с целью определения путей выправления двустороннего взаимодействия между США и РФ.
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Конфликты , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Мария Захарова , Анатолий Антонов , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС , Москва , США
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