Песков заявил, что при необходимости Путин заслушает доклад посла России в США Антонова 

"Сейчас в настоящий момент нет таких конкретных планов", — ответил представитель Кремля на вопрос, планирует ли Путин лично заслушать доклад Антонова.

При этом Песков заметил, что «посол в любом случае будет в Москве, очевидно, он будет в Москве не один день». «Поэтому в случае необходимости, безусловно, президент примет решение о заслушивании посла», — отметил пресс-секретарь.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил , что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина «убийцей» (killer).