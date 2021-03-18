Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Депутат Слуцкий отреагировал на призыв посла Украины к Германии «помочь вернуть» Крым 

Аргументы Недели и ещё 13 6 часов назад
В бундестаге назвали «маразмом» призыв Киева к Берлину «помочь вернуть Крым»
Фото: Газета.Ru
Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий утром в четверг, 18 марта, отреагировал на вчерашний призыв посла Украины Андрея Мельника к Германии «помочь вернуть» Крым. Леонид Слуцкий подчеркнул, что все стратегии отделения Крыма от Российской Федерации против воли народа потерпят фиаско, а подобные инициативы ряда политиков рассматриваются сейчас и будут расцениваться в будущем как «посягательство на территориальную целостность границ РФ». Напомним, Андрей Мельник накануне заявил, что помощь в «возвращении» Крыма является «моральным долгом Германии», который вытекает из «вечной ответственности страны перед Украиной за нацистскую тиранию».
Видео дня. Тодоренко спровоцировала слухи о проблемах в браке с Топаловым
Аргументы Недели: последние новости
Путин заявил, что США придется считаться с Россией, несмотря на оскорбления Путин заявил, что США придется считаться с Россией, несмотря на оскорбления Жириновский предрек «сокрушительный» удар по Украине в случае нападения ВСУ на республики Донбасса Жириновский предрек «сокрушительный» удар по Украине в случае нападения ВСУ на республики Донбасса В Кремле прокомментировали высказывания Байдена о Путине В Кремле прокомментировали высказывания Байдена о Путине
Конфликты , Леонид Слуцкий , Андрей Мельник , Комитет госдумы по международным делам , Берлин , Германия , Греция , Киев , Москва , Польша , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
00:13
«Часто меняла мужчин»: брат зарезал сестру у ТЦ
Происшествия Криминал
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
00:16
Собчак опозорилась на публичном мероприятии
Шоу-бизнес
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
00:26
Мужчину с маленьким сыном избили за замечание
Происшествия Криминал
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
00:34
Россиянка бросилась в колодец за упавшим сыном
Происшествия
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
00:50
Бойцовский пес напал на ребенка на глазах у своей хозяйки
Происшествия
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
00:39
Старушка гуляет по путям на станции в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
00:47
Анастасию Ивлееву поймали за рулем без прав
Шоу-бизнес Общество
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
00:52
Вандал расколотил свою машину на глазах у полиции
Происшествия
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
00:59
Пикап с людьми повис над ущельем на огромной высоте
Происшествия В мире
Камера помогла спасти девочку от педофила
00:43
Камера помогла спасти девочку от педофила
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение