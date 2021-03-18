В бундестаге назвали «маразмом» призыв Киева к Берлину «помочь вернуть Крым»

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий утром в четверг, 18 марта, отреагировал на вчерашний призыв посла Украины Андрея Мельника к Германии «помочь вернуть» Крым. Леонид Слуцкий подчеркнул, что все стратегии отделения Крыма от Российской Федерации против воли народа потерпят фиаско, а подобные инициативы ряда политиков рассматриваются сейчас и будут расцениваться в будущем как «посягательство на территориальную целостность границ РФ». Напомним, Андрей Мельник накануне заявил, что помощь в «возвращении» Крыма является «моральным долгом Германии», который вытекает из «вечной ответственности страны перед Украиной за нацистскую тиранию».
Депутат Слуцкий отреагировал на призыв посла Украины к Германии «помочь вернуть» Крым
Фото: Газета.Ru
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