МИД прокомментировал заявления США о вмешательстве России в выборы

Сергей Рябков. Заявления разведки США о «вмешательстве» Москвы в выборы 2020 года представляют собой информационный вброс, который ничем не подкреплен, содержание доклада «подогнано» под заранее сделанные выводы, заявил замглавы МИД

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«Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может. Это очередной информационный вброс, там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры имеющие отношение к России », – сказал Рябков РИА «Новости» , комментируя содержание доклада.

Дипломат подчеркнул, что в работе американского госаппарата «давно произошла подмена понятий». «Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры», – сказал замглавы российского МИД.

Рябков также назвал выводы доклада «безосновательными». Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и «преднамеренная неточность» утверждений «используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов».

При этом, добавил он, заранее сделанные выводы «препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги». «К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде», – сказал Рябков.

«Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно», – отметил замглавы МИД.