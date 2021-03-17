Российское посольство ответило на заявление США о «вмешательстве» в выборы

Российское посольство в Вашингтоне ответило на заявление разведки США о «вмешательстве» в американские выборы президента 2020 года. Комментарий размещен на его странице в Facebook

По мнению посольства, доклад представляет собой «очередной набор безосновательных обвинений» в адрес России.

«Выводы доклада о проведении Россией операций влияния в Америке подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности. Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий», — уточняется в сообще нии.

Также в тексте отмечается, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», чтобы «поддерживать негативный фон вокруг России». В посольстве считают, что США таким образом перекладывают ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков.

«Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов. Действия Вашингтона не способствуют нормализации двусторонних отношений», — заключили в диппредставительстве.

Разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию и Иран во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Вашингтон обвиняет Москву в попытках поддержать переизбрание Дональда Трампа , дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. При этом Иран также якобы «предпринимал попытки повлиять на выборы в США» и пытался не допустить победы Трампа. В связи с этим США уже анонсировали санкции против стран.