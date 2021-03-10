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Москва

США и Россия усилят совместную борьбу с климат-кризисом 

+1 и ещё 1 12 часов назад
В США заявили о готовности сотрудничать с РФ, КНР и Индией в борьбе с изменением климата
Фото: +1
Спецпредставители президентов России и США по климату
обсудили новые сферы сотрудничества
между двумя странами в общей борьбе с климатическим кризисом. Руслан Эдельгериев, представитель Владимира Путина, рассказал, что главными приоритетами для России и США в этой сфере являются резкое потепление Арктики, защита лесных экосистем и развитие атомной энергетики. В издании The Moscow Times рассказали, что в последние четыре года переговоры по совместной борьбе с климат-кризисом практически не велись, однако после избрания Джо Байдена изменение климата
становится одной из центральных тем, наряду с контролем ядерных вооружений и урегулированием региональных конфликтов.
Разговор Руслана Эдельгериева и Джона Керри состоялся 3 марта, российский дипломат рассказал о деталях беседы изданию «Коммерсант». Представитель президента РФ рассказал, что разговор стал «важным этапом знакомства с климатическими позициями новой американской администрации». Переговоры состоялись после того, как Джо Байден объявил о возвращении США в Парижское соглашение и проведении международного форума по климату 22 апреля 2021 года.
США занимает второе место по объему парниковых выбросов в мире, Россия — четвертое. Несмотря на масштабный вклад обеих стран в ускорение глобального потепления, обе страны пока не представили обновленных стратегий по борьбе с климатическим кризисом, как того требует Парижское соглашение. Джон Керри ранее отмечал, что США готовятся представить свою стратегию 22 апреля. Plus-one.ru рассказывал, что Джон Керри стал первым специальным представителем президента по климату в истории США.
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Комментарии
Конфликты , Джон Керри , Джозеф Байден , Владимир Путин , Индия , Китай , Париж , США , Франция
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