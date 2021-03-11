Зеленский попытается арестовать Медведчука ради звонка Байдена — Царев

«Я не знаю, что имел в виду Дмитрий Гордон. Но из таких серьезных событий и решений, которые должен принять Зеленский, это условие, при котором Байден должен будет позвонить ему. Зеленского убедили в том, что звонок последует, если партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука—Рабиновича—Бойко—Левочкина будет запрещена. Уже найдена юридическая возможность, как это сделать», — сказал Царев.