Украину предупредили о деградации национального достояния

Сельхозпроизводители, отмечают эксперты, отдают предпочтение культурам, которые выгодны, но истощают почвы: кукуруза, рапс, соя. Доля таких культур на Украине за 2017-2020 годы выросла почти на 3% и сейчас превышает 50%.

Чрезмерно активная эксплуатация почв вызывает не только их деградацию. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, что, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.

Аналитики также отмечают, что почти треть всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточена в руках крупных агрохолдингов. Такая ситуация, констатируют специалисты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества, коррумпированность власти.