Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Главному национальному достоянию Украины грозит деградация 

Украина.ру и ещё 3 13 часов назад
Украину предупредили о деградации национального достояния
Фото: Lenta.ru
Сельхозпроизводители, отмечают эксперты, отдают предпочтение культурам, которые выгодны, но истощают почвы: кукуруза, рапс, соя. Доля таких культур на Украине за 2017-2020 годы выросла почти на 3% и сейчас превышает 50%.
Чрезмерно активная эксплуатация почв вызывает не только их деградацию. Ухудшается качество грунтовых и поверхностных вод, что, в свою очередь, вызывает заиливание водоемов и уничтожение водной флоры и фауны.
Аналитики также отмечают, что почти треть всех сельскохозяйственных земель Украины сосредоточена в руках крупных агрохолдингов. Такая ситуация, констатируют специалисты, характерна для стран, где имеются негативные факторы: слабость и несовершенство законодательства, недостаточный контроль за его соблюдением, низкий уровень развития гражданского общества, коррумпированность власти.
Для решения проблемы эксперты призывают Верховную Раду незамедлительно принять законопроект о реформе системы государственного экологического контроля, который содержит элементы землепользования.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии
Конфликты , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение