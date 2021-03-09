На Украине допустили «реверсные» поставки «Спутник V»

«Политический хайп вокруг вакцины привел к нежеланию украинцев прививаться вообще», — сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев . Так он прокомментировал заявление главы местного Минздрава о том, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

«Беда Украины в том, что наши политики устраивают хайп на вопросах, которые должны обсуждаться профильными специалистами. Но пока у нас выясняют, какая вакцина патриотичнее, Украина получает третью волну эпидемии коронавируса в некоторых регионах на западе страны», — отметил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Когда горит дом, некогда разбираться, какого цвета ведро и от кого оно — это логика адекватных здравомыслящих людей, но со здравомыслием на Украине сейчас большие проблемы», — продолжил эксперт.

«Также никто не отменял коррупционную составляющую, — добавил Золотарев. — Все это приводит к тому, что в стране сорваны все сроки начала вакцинации, а 57% украинцев не хотят прививаться вообще. Сильные антивакцинные настроения стали результатом политического хайпа».

«Понятно, что эффективность вакцины Covishield на порядок ниже, чем Pfizer , Moderna и «Спутник V». Не исключено, что Украина сможет привиться «Спутником V» в так называемом реверсном режиме. Более того, уже сейчас есть такое явление, как ковид-туры в Москву. Ряд бизнесменов предпочитают прививаться российской вакциной», — рассказал собеседник.

«Для Украины самое разумное сейчас — дать возможность частному бизнесу завести в страну все возможные вакцины, чтобы у людей была возможность выбора, а не устраивать на этом политический хайп», — резюмировал политолог.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил , что в стране развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса.

«В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания, целью которой является давление на национальную безопасность Украины. Одними из возможных заказчиков антивакцинальной истерии в том числе есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира — тот же Covishield, Pfizer, AstraZeneca и остальные вакцины. А использовала только вакцину, которая производится в стране-агрессоре», — передает слова украинского министра РИА «Новости»