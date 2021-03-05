Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Постпред России при ОБСЕ сравнил намерения Киева в отношении Крыма с попыткой геноцида 

Профиль и ещё 1 1 час назад
Постпред РФ считает намерение Киева лишить Крым воды попыткой геноцида
Фото: Газета.Ru
В четверг, 4 марта состоялось заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его темой стала седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил о том, что даже семь лет спустя официальный Киев продолжает попытки экономической, транспортной и водной блокады региона. Слова постепреда приводит ТАСС.
Лукашевич напомнил представителям ОБСЕ о намерениях Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Она должна «максимально исключить попадание воды на полуостров». Дипломат напомнил о том, что право на водоснабжение подтверждено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и решениями Европейского суда по правам человека. «Вообще, лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида», — обратил внимание Лукашевич.
Постпред России объяснил, что попытки водной блокады Крыма привели к ухудшению ситуации в соседней Херсонской области Украины, которая «оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз». Ее жителей дипломат назвал «заложниками русофобской политики Киева».
Лукашевич напомнил о том, что в ответ на выражение собственной воли крымчане столкнулись с нелегитимными санкциями со стороны западных стран. Он привел пример Кубы, против которой долгое время безуспешно вводятся ограничения со стороны США.
Ранее «Профиль» писал о том, что экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала Киев быть готовым к военному захвату Крыма в «любой момент». По словам политика, Украина «постоянно» должна быть в полной готовности к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. Черновол отметила, что правильный момент наступит, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Этим можно будет воспользоваться для захвата полуострова, заявила она.
Крымские политики резко отреагировали на подобное заявление. «Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона», — заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Профиль: последние новости
На Украине придумали новое название для русского языка На Украине придумали новое название для русского языка Что случилось ночью, 27 февраля Что случилось ночью, 27 февраля Немецкий дипломат назвал условия завершения строительства "Северного потока-2" Немецкий дипломат назвал условия завершения строительства "Северного потока-2"
Комментарии
Конфликты , Санкции , Крым наш , Геноцид , Татьяна Черновол , Александр Лукашевич , Михаил Шеремет , ЕСПЧ , Генассамблея ООН , ОБСЕ , Госдума , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение