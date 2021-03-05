Постпред РФ считает намерение Киева лишить Крым воды попыткой геноцида

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил о том, что даже семь лет спустя официальный Киев продолжает попытки экономической, транспортной и водной блокады региона. Слова постепреда приводит ТАСС

Лукашевич напомнил представителям ОБСЕ о намерениях Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Она должна «максимально исключить попадание воды на полуостров». Дипломат напомнил о том, что право на водоснабжение подтверждено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и решениями Европейского суда по правам человека . «Вообще, лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида», — обратил внимание Лукашевич.

Постпред России объяснил, что попытки водной блокады Крыма привели к ухудшению ситуации в соседней Херсонской области Украины, которая «оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз». Ее жителей дипломат назвал «заложниками русофобской политики Киева».

Лукашевич напомнил о том, что в ответ на выражение собственной воли крымчане столкнулись с нелегитимными санкциями со стороны западных стран. Он привел пример Кубы, против которой долгое время безуспешно вводятся ограничения со стороны США.