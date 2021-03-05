Постпред РФ считает намерение Киева лишить Крым воды попыткой геноцида

В четверг, 4 марта состоялось заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его темой стала седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил о том, что даже семь лет спустя официальный Киев продолжает попытки экономической, транспортной и водной блокады региона. Слова постепреда приводит ТАСС.
Лукашевич напомнил представителям ОБСЕ о намерениях Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Она должна «максимально исключить попадание воды на полуостров». Дипломат напомнил о том, что право на водоснабжение подтверждено резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и решениями Европейского суда по правам человека. «Вообще, лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида», — обратил внимание Лукашевич.
Постпред России объяснил, что попытки водной блокады Крыма привели к ухудшению ситуации в соседней Херсонской области Украины, которая «оказалась перед лицом экологической и санитарно-эпидемиологической угроз». Ее жителей дипломат назвал «заложниками русофобской политики Киева».
Лукашевич напомнил о том, что в ответ на выражение собственной воли крымчане столкнулись с нелегитимными санкциями со стороны западных стран. Он привел пример Кубы, против которой долгое время безуспешно вводятся ограничения со стороны США.
Ранее «Профиль» писал о том, что экс-депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала Киев быть готовым к военному захвату Крыма в «любой момент». По словам политика, Украина «постоянно» должна быть в полной готовности к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. Черновол отметила, что правильный момент наступит, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Этим можно будет воспользоваться для захвата полуострова, заявила она.
Крымские политики резко отреагировали на подобное заявление. «Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона», — заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.