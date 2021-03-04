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Москва

В ООН сочли американские санкции нарушением прав человека в России 

Говорит Москва и ещё 2 10 часов назад
Односторонние ограничения, вводимые США на основании чрезвычайного положения, также затрагивают Китай, Венесуэлу и другие страны.
Согласно заявлению экспертов, внутреннее законодательство разрешает американскому президенту объявлять режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика и экономика сталкиваются с угрозами. По мнению аналитиков, введение режима ЧП кажется оправданием для введения ограничений на неопределённый срок.
В заявлении представителей ООН содержится призыв к США полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по международному пакту о гражданских и политических правах. Это позволит предотвратить любое негативное воздействие на права лиц, попадающих под санкции.
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Конфликты , ООН , США
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