Односторонние ограничения, вводимые США на основании чрезвычайного положения, также затрагивают Китай Венесуэлу и другие страны.

Согласно заявлению экспертов, внутреннее законодательство разрешает американскому президенту объявлять режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика и экономика сталкиваются с угрозами. По мнению аналитиков, введение режима ЧП кажется оправданием для введения ограничений на неопределённый срок.