Односторонние ограничения, вводимые США на основании чрезвычайного положения, также затрагивают Китай, Венесуэлу и другие страны.
Согласно заявлению экспертов, внутреннее законодательство разрешает американскому президенту объявлять режим чрезвычайного положения, позволяющий вводить санкции на основании угроз национальной безопасности, но также и тогда, когда внешняя политика и экономика сталкиваются с угрозами. По мнению аналитиков, введение режима ЧП кажется оправданием для введения ограничений на неопределённый срок.
В заявлении представителей ООН содержится призыв к США полностью и неукоснительно соблюдать свои обязательства по международному пакту о гражданских и политических правах. Это позволит предотвратить любое негативное воздействие на права лиц, попадающих под санкции.