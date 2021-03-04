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Обстановка накаляется: ЛНР обвинила Киев в усилении военной агрессии 

Украина.ру 4 часа назад
Обстановка накаляется: ЛНР обвинила Киев в усилении военной агрессии
Фото: Украина.ру
В Донбассе возрастает военная агрессия со стороны Киева. Об этом свидетельствует статистика обстрелов, которую на Минских переговорах упомянула пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики Мария Ковшарь, передает РИА Новости 4 марта.

«В вопросах безопасности одной из главных тем остается проблема соблюдения режима прекращения огня. Представители республик привели статистику обстрелов, которая явно указывала на возрастающую военную агрессию со стороны Украины», — заявила Ковшарь.

Переговоры контактной группы прошли в формате видеоконференции. По их итогам полпред России в контактной группе Борис Грызлов призвал Киев соблюдать режим прекращения огня.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля прошлого года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
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Конфликты , Борис Грызлов , Киев
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