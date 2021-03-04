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США заявили, что не желают участвовать в «вечных войнах» 

News.ru и ещё 4 37 минут назад
США отказались участвовать в «вечных войнах»
Фото: Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency
США более не станут участвовать в так называемых вечных войнах за рубежом. Об этом говорится во временном стратегическом руководстве по национальной безопасности. Оно опубликовано в среду на сайте Белого дома.
Документ выпущен для передачи видения президента Джо Байдена перспектив взаимодействия Америки с миром. В нём, в частности, указано, что Штаты не должны и не будут участвовать в «вечных» войнах, которые стоили тысячи жизней и триллионы долларов.
Мы будем работать над тем, чтобы ответственно завершить самую продолжительную войну США в Афганистане, гарантировав, что Афганистан больше не превратится в безопасное убежище для террористов, совершающих атаки против нашей страны, — говорится в тексте.
В то же время документ отмечает более серьёзное присутствие американских военных в Европейском и Индо-Тихоокеанском регионах, так как Вашингтон намерен «сдерживать противников и защищать свои интересы, работая с партнёрами».
На Ближнем Востоке присутствие США будет соответствовать уровню, необходимому «для разрушения международных террористических сетей, сдерживания агрессии Ирана и защиты важных американских интересов».
Также в документе отмечается, что все изменения будут внесены с учётом безопасности персонала и в тесной координации с союзниками и партнёрами.
Ранее NEWS.ru писал что в США заявили о приверженности контролю над вооружениями.
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Конфликты , В мире , Джозеф Байден , Афганистан , Китай , Москва , Пекин , США
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