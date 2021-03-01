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Депутат Рады показал карту Украины без Крыма 

Газета.Ru и ещё 3 13 часов назад
Депутат Рады показал карту Украины без Крыма
Фото: Газета.Ru
Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович разместил в Facebook карту своей страны без Крыма. На карте, разработанной Киевским национальным лингвистическим университетом, указано, на каком языке говорят жители разных регионов Украины: русском, украинском или «суржике». Под постом экс-народный депутат Сергей Лещенко оставил угрожающий комментарий. «Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание», — написал он. Другие пользователи при этом обратили внимание на то, что сам Лещенко прокомментировал запись на «вражеском» языке. В декабре прошлого года власти Львова выложили видео с картой Украины без Крыма.
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Конфликты , Крым наш , Вадим Рабинович , Сергей Лещенко , Верховная Рада , Львов , Республика Крым
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