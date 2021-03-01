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Москва

Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским 

Lenta.ru 14 часов назад
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Фото: Lenta.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на отказ президента США Джо Байдена признать Крым российским. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 марта.
Байден ранее заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма.
«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать. Никто о ней и не говорит, потому что ее не было», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии со всеми нормами международного права.
26 февраля на сайте Белого дома было опубликовано заявление Байдена, в котором он называет Крым частью Украины. По его словам, Россия семь лет назад нарушила международное право, суверенитет и территориальную целостность своего соседа.
В Госдуме, комментируя это заявление, напомнили, что 96 процентов крымчан проголосовали на референдуме за присоединение к РФ. В свою очередь, сенатор Алексей Пушков заявил, что весь мир знает, что Крым — это Россия. Он подчеркнул, что от слов Байдена этот исторический факт не изменится.
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Конфликты , Крым наш , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , США
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