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Байден ранее заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма.

«Аннексию Крыма, действительно, невозможно признать. Никто о ней и не говорит, потому что ее не было», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией прошло в строгом соответствии со всеми нормами международного права.

26 февраля на сайте Белого дома было опубликовано заявление Байдена, в котором он называет Крым частью Украины. По его словам, Россия семь лет назад нарушила международное право, суверенитет и территориальную целостность своего соседа.