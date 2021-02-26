Посольство в Вашингтоне посоветовало США не запугивать мир «российской угрозой»

Российские дипломаты посоветовали американскому генералу Тоду Уолтерсу внимательно ознакомиться с инициативами России по снижению напряженности между РФ и НАТО , а не запугивать других угрозой со стороны Москвы . Соответствующая рекомендация размещена в четверг вечером в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.

Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс выступил в среду на форуме ассоциации ВВС с утверждением, что Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, якобы остается угрозой существования для Вашингтона и его европейских союзников.