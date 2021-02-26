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Москва

В посольстве России посоветовали генералу США не запугивать других «российской угрозой» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Посольство в Вашингтоне посоветовало США не запугивать мир «российской угрозой»
Фото: ТАСС
Российские дипломаты посоветовали американскому генералу Тоду Уолтерсу внимательно ознакомиться с инициативами России по снижению напряженности между РФ и НАТО, а не запугивать других угрозой со стороны Москвы. Соответствующая рекомендация размещена в четверг вечером в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.
Глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс выступил в среду на форуме ассоциации ВВС с утверждением, что Россия, несмотря на введенные против нее экономические санкции, якобы остается угрозой существования для Вашингтона и его европейских союзников.

"Похоже, что Россия заставляет генерала Уолтерса находиться в напряжении. Вместо того чтобы запугивать других и накалять атмосферу, высокопоставленному офицеру лучше уделить пристальное внимание российским инициативам по снижению напряженности по линии Россия — НАТО", — говорится в записи.

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Конфликты , ЕС , НАТО , Москва , США
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