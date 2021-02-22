Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Маас заявил, что ЕС нуждается в диалоге с РФ по решению международных конфликтов 

Газета.Ru 2 часа назад
Маас заявил, что ЕС нуждается в диалоге с РФ по решению международных конфликтов
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уверен, что Европейский союз должен искать пути для конструктивного диалога с Россией, несмотря на ситуацию с Алексеем Навальным, цитирует политика ТАСС. Маас в понедельник прибыл на встречу с европейскими коллегами в Брюсселе. Он заявил, что на встрече ЕС обсудит реакцию на ситуацию с Навальным и возможность введения новых антироссийских санкций. "Одновременно с этим мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с Россией, — подчеркнул немецкий министр, добавив, что ЕС нужна РФ, чтобы уладить многие международные конфликты. Ранее СМИ писали, что ЕС начал обсуждать новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В МИДе пообещали Евросоюзу соразмерный ответ в случае введения новых санкций.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Газета.Ru: последние новости
Боррель заявил о "нарастающих репрессиях" в Белоруссии Боррель заявил о "нарастающих репрессиях" в Белоруссии Пушков счел скандал с "расистской" математикой в США помешательством Пушков счел скандал с "расистской" математикой в США помешательством Трамп предложил Ким Чен Ыну доставить его в КНДР на борту номер один Трамп предложил Ким Чен Ыну доставить его в КНДР на борту номер один
Конфликты , Алексей Навальный , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение