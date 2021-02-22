СМИ: Число жертв коронавируса в США превысило потери в трех войнах 

По данным Министерства по делам ветеранов США, в годы Первой мировой в ходе боев были убиты 53,4 тысячи американцев, во время Второй мировой войны — 291,5 тысячи, во время войны во Вьетнаме — 47,4 тысяч, пишет РБК

США продолжают лидировать в мире также и по числу заболеваемости вирусом SARS-CoV-2. Положительный тест в стране получили 28 миллионов 133 тысячи 620 человек. Таковы данные специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по коронавирусу.