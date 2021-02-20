Песков: агрессивные действия НАТО вынуждает Россию реагировать 

«НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам», — сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь президента России отметил, что Москва не встречает взаимности в своих попытках нормализовать отношения с Западом.

Комментируя выступления ряда западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, Песков отметил, что «Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом », передает ТАСС

«И мы очень многое делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимность», — подчеркнул Песков, говоря об отношениях с ЕС.