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Песков: агрессивные действия НАТО вынуждает Россию реагировать 

BFM.RU и ещё 8 1 час назад
Песков: агрессивные действия НАТО вынуждает Россию реагировать
Фото: Газета.Ru
Россия активизирует работу по защите от агрессивных действий Североатлантического альянса, который считает Москву противником. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам», — сказал Песков журналистам.
При этом пресс-секретарь президента России отметил, что Москва не встречает взаимности в своих попытках нормализовать отношения с Западом.
Комментируя выступления ряда западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, Песков отметил, что «Россия была и остается заинтересованной в налаживании добрых отношений и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом», передает ТАСС.
«И мы очень многое делаем для этого, пытаясь побудить наших собеседников на проявление воли к нормализации отношений. У нас не всегда это получается, и мы не всегда видим взаимность, точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимность», — подчеркнул Песков, говоря об отношениях с ЕС.
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Комментарии 1
Конфликты , Дмитрий Песков , ЕС , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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